Kaza yapan araçlar savrularak yayalara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobil ile servis minibüsün karıştığı trafik kazasında iki araç savrularak yol kenarında bulunan yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi'nde meydana geldi. Eski cezaevi istikametine giden A.Ç. (58) yönetimindeki 35 S 01954 plakalı servis minibüsü karşı yönde gelen Y.Ö. (60) idaresindeki 35 NJU 02 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza esnasında her iki araç da aynı yönde savrularak yol kenarında bulunan G.K. (16) ile M.K. (15) isimli yayalara çarptı. Yaralanan otomobil sürücüsü Y.Ö. ile yayalar G.K. ile M.K. olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Y.Ö. ile G.K. Çiğli Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya karışan servis minibüs şoförü, kendisinin köy yolundan gelirken karşı yöndeki otomobilin önüne kırdığını ve çarptığını, kendisinin savrularak tel örgülere çarparak bahçe içerisine girdiğini söyledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR