Kaza yapan araçlar savrularak yol kenarındaki yayalara çarptı - Son Dakika

Kaza yapan araçlar savrularak yol kenarındaki yayalara çarptı

Kaza yapan araçlar savrularak yol kenarındaki yayalara çarptı İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobil ile servis minibüsün karıştığı trafik kazasında iki araç savrularak yol kenarında bulunan yayalara çarptı.

Kaza yapan araçlar savrularak yol kenarındaki yayalara çarptı İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobil ile servis minibüsün karıştığı trafik kazasında iki araç savrularak yol kenarında bulunan yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Elde edilen bilgiye göre kaza, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi'nde yaşandı. Eski cezaevi istikametine giden A.Ç. yönetimindeki 35 S 01954 plakalı servis minibüsü karşı yönde gelen Y.Ö. idaresindeki 35 NJU 02 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza esnasında her iki araç da aynı yönde savrularak yol kenarında bulunan G.K. ile M.K. isimli yayalara çarptı. Yaralanan otomobil sürücüsü Y.Ö. ile yayalar G.K. ile M.K. olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı otomobil sürücüsü Y.Ö. ile G.K. acil serviste doktorlar tarafından yapılan tedavin ardından Çiğli Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya karışan servis minibüs şoförü, kendisinin köy yolundan gelirken karşı yöndeki otomobilin önüne kırdığını ve çarptığını, kendisinin savrularak, tel örgülere çarparak bahçe içerisine girdiğini söyledi. Kazayla ilgi polis ekipleri çalışma başlattı.

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