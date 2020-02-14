Kaza yapan araçlar tahliye kanalına devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaza yapan araçlar tahliye kanalına devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Kaza yapan araçlar tahliye kanalına devrildi: 7 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da çarpıştıktan sonra tahliye kanalına devrilen araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da çarpıştıktan sonra tahliye kanalına devrilen araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 63 ZF 765 plakalı otomobil ile 65 ES 274 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa- Akçakale kara yolu Harran yol kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 araç tahliye kanalına devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ahmet Şeyda, Murat Coşkun, Yakup Karataş, Ömer Mendeş ve Mustafa Sungurtaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa ve Akçakale'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar tahliye kanalına devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da otomobilin yaşlı kadına çarptığı an araç kamerasında
Direksiyonu bırakıp, dans eden trafik magandasına tepki Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 00:51:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaza yapan araçlar tahliye kanalına devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]