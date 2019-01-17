Kaza Yapan Araçlardan Biri Ters Döndü: 2 Yaralı
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cip ile çarpışan otomobilin ters döndüğü trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde cip ile çarpışan otomobilin ters döndüğü trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza öğlen saatlerinde İzmit Şirintepe
Mahallesi Asuman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asuman Sokak üzerinde seyir halinde olan Serkan
B. 41 HY 482 plakalı otomobil ile Sibel Y. idaresindeki 41 NP 523 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 HY 482 plakalı otomobil ters dönerken sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içinden çıkarılan yaralı sürücü Serkan B., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücüler Serkan B. ve Sibel Y. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis
ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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