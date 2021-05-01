Kaza yapan araçların çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da eşiyle birlikte kaldırımda yürürken kaza yapan araçların çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi ise tedavi altına alındı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Kavakdibi mevkiinde saat 13.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir P. yönetimindeki 55 C 6158 plakalı minibüs aynı istikamette seyir halinde olan Ömer E. idaresindeki 55 AAD 30 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışma sonucu yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki kaldırımda yürüyen Yaşar Erdenbay ile eşi Aynur Erdenbay'a çarptı. Minibüsün çarptığı kaldırımdaki Yaşar Erdenbay savrularak kazaya karışan tırın altında kalarak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Aynur Erdenbay ise kaldırım kenarındaki tali yola savruldu. Erdem Erdenbay ile eşi Aynur Erdenbay 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahaleleri yapılan Yaşar Erdenbay Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, eşi Aynur Erdenbay ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 53 yaşındaki Yaşar Erdenbay Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN