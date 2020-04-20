Kaza yapan araçların çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kaza yapan araçların çarptığı yaya yaşamını yitirdi

BOLU'da, D-100 karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Karabulut'a (80) çarptı. Kazada Karabulut yaşamını yitirirken, yaya kimin çarptığı konusunda sürücüler birbirlerini suçladı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 karayolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Fahri Şanlı yönetimindeki 55 BCZ 56 plakalı TIR, aynı yöne giden Cavit Karabostan yönetimindeki 14 AR 174 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bu sırada araçlardan biri, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Karabulut'a çarptı. Ağır yaralanan Ahmet Karabulut kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde kurtarılamadı.

İfadeleri alınan her iki araç sürücüsü, Karabulut'un ölümüyle ilgili suçu birbirine attı. Jandarma yayaya kimin çarptığını belirlenmesi için çalışma başlattı.