Kaza yapan araçlarının başında saygı duruşunda bulundular - Son Dakika

Kaza yapan araçlarının başında saygı duruşunda bulundular

Başakşehir'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Kazaya müdahale eden polis ekipleri saatlerin 09.05'i gösterdiği sırada Ata'yı anmak için siren çaldı

Kazazedelerle birlikte araçlarından inen diğer sürücüler, saygı duruşunda bulundu

İSTANBUL - Başakşehir'de 9 aracın karıştığı 2 kişinin de hafif şekilde yaralandığı zincirleme trafik kazasına müdahale eden polis ekipleri, saatlerin 09.05'ye gösterdiği anda Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle sirenlerini açarak saygı duruşuna geçti. Sirenin çalmasıyla kazazedelerle birlikte diğer sürücüler de araçlarının başında saygı duruşunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Başakşehir Olimpiyat stadı yolunda seyir halinde bulunan bir kadın sürücü, yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince kanala düştü. Bu sırada arkadan gelen bir kamyonet ve otomobil de kaza yapan araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil de kanala düşerek takla atarken kamyonet de yol kenarında bulunan kanala devrildi. Yaşanın yaşandığı sırada yola hızlı giren 6 araç ise birbirlerine çarptı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 2 kişiye olay yerine müdahale etti. Kazanın ardından polis ekipleri kapanan trafiği açmak için seferber oldu. Tam bu sırada saat 09.05'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla kazaya müdahale eden polis ekibi sirenlerini açarak saygı duruşuna geçti. Bunun üzerine kazaya karışan araçlarda bulunan vatandaşlar ve yolun açılmasını bekleyen diğer sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna geçti. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından çalışmalarına devam eden ekipler, yolu trafiğe açtı.