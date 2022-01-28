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Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika

Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi

28.01.2022 08:42

Adana'da kaza yaptığı otomobilde uyuya kalan kişi, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu aracın kapısı açılarak uyandırıldı. Kazada yaralanmadığı belirlenen şahıs, işlemler sırasında dışarı çıktığı otomobile yeniden binerek bir süre daha uyudu.

Merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda, kaza yapan refüjdeki otomobilin içerisindeki kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilin ön yolcu koltuğunda hareketsiz yatan kişiye seslendi.

Kaza yaptığı otomobilde uyuya kalan sürücü polisleri bile şaşkına çevirdi

UYANDIRILARAK ARACIN DIŞINA ÇIKARTILDI

Araçtaki kişinin tepki vermemesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, aparat yardımıyla otomobilin arka kapsını ardından da ön kapısını açtı. Otomobilde uyuduğu tespit edilen 19 yaşındaki Veli Can K. ekiplerce uyandırılarak aracın dışına çıkartıldı.

Kaza yaptığı otomobilde uyuya kalan sürücü polisleri bile şaşkına çevirdi

İŞLEMLER SIRASINDA OTOMOBİLE BİNEREK BİR SÜRE DAHA UYUDU

Kazada yaralanmadığı belirlenen Veli Can K. işlemler sırasında yeniden otomobile binerek bir süre daha uyudu. Otomobili kendisinin kullandığını ifade eden Veli Can K. kazadan dolayı aracı bulunduğu yerden çıkartamadığını, üşüdüğü için aracın ön yolcu koltuğunda uyuduğunu belirtti.

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Veli Can, İtfaiye, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika
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