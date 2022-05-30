Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular - Son Dakika
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Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular

30.05.2022 18:18

Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular Artvin'de trafik kazası sonrası otomobil içinde sıkışan yaralılar için vatandaşlar seferber oldu.

Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular

ARTVİN - Artvin'de trafik kazası sonrası otomobil içinde sıkışan yaralılar için vatandaşlar seferber oldu. Devrilen araç içinde bulunanları iki kişiyi kurtarmak isteyen çevredekiler ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Artvin'in Yusufeli ilçesi Kılıçkaya köyünde H.H. idaresinde bulunan 08 AD 209 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuna şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metrelik mesafeden taklalar atarak ters dönen araç içinde bulunan sürücü, H.H. ve yanındaki O.Y. ters dönen araç içinde sıkıştı. Kazayı gören ve köyde boğa güreşi festivali için bulunan çevredeki vatandaşlar, araç içinde sıkışanları kurtarmak için seferber oldu. Araç içinde çıkartılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular
Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular
Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular
Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular

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Kaynak: İHA

Otomobil, Tragger, Artvin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular - Son Dakika
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