Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki bir otomobile ardından ise yaya kaldırımına çarptı. Kazanın ardından araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Gülabibey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zahide K.'nın (49) kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki ticari bir araca çarptı sonrada yaya kaldırımına çıktı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Zahide K. ve Vasfiye Ö.(80) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine ile olay yerine sağlık ekipleri ile İtfaiye kaza kırım ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralı kadınlar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada da her iki araçta da büyük ölçüde maddi hasar meydana gelirken araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM