Son Dakika Haberleri: Kaza yapan araçta uyuşturucu ele geçirildi
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Kaza yapan araçta uyuşturucu ele geçirildi

3 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kaldırıma çarpan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Kaza yapan araçta uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kaldırıma çarpan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Biga'ya bağlı Göktepe köyü mevkisinde, Z.E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Z.E. ile yanındaki C.A. hafif yaralandı.
Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı için hazırlanan pet şişeyi bulması üzerine yapılan incelemede, satışa hazır 14 paket halinde 43.10 gram metamfetamin, 18.86 gram bonzai, 13.36 gram skunk, bir miktar kokain, 21 extacy hap 4 cep telefonu ve 800 lira para ele geçirildi.
Sürücü Z.E. ile yanındaki C.A. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:43 Kaynak: AA
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