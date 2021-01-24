Kaza yapan araçtaki sürücü ve yolcuya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası - Son Dakika

Kaza yapan araçtaki sürücü ve yolcuya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası
24.01.2021 00:55
Sakarya'da maddi hasarlı trafik kazasına karışan kamyonetteki sürücü ve yolcuya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.
Sakarya'da maddi hasarlı trafik kazasına karışan kamyonetteki sürücü ve yolcuya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.
Karasu ilçesi Liman Caddesi'nde ters şeritte seyir halindeki Nargün Y. idaresindeki 55 RU 754 plakalı kamyonet, polis ekiplerinin dikkatini çekti.
Polis ekiplerince durdurulmak istenen araç refüje çarptı. Sürücü Nargün Y. ve beraberindeki yolcuya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira idari para cezası kesildi.
Araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
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