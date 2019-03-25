Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Araçtan İnip Bir Anda Bayıldı

Kaza Yapan Araçtan İnip Bir Anda Bayıldı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Yapan Araçtan İnip Bir Anda Bayıldı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada, ticari araçtan inen genç kadının bir anda bayılıp yere düşmesi görüntülere yansıdı.

Kaza, Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi 5562 sokaktan gelen Fatma H.'nin kullandığı 07 FLP 77 plakalı otomobil ile Hasan Ali Yücel Caddesi'nde Manavgat Anaokulu istikametinden gelen Yılmaz G.'nin kullandığı 07 JL 782 plakalı ticari araç çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kazanın ardından ticari aracın ön koltuğundan inen bir kadın yolcunun bir anda bayılıp yere yığılması da görüntülere yansıdı.

Kazada ticari araçta bulunan Yıldız G., Yılmaz G. ve Beşire Ç. yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:09 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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