Son dakika haberleri... KAZA YAPAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

BURSA'da kaza yapan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Hafif yaralanan sürücü G.İ. (32) ile yanındaki yolcu F.Y. (24) gözaltına alındı.

Yalova'dan Bursa'ya giden G.İ. adlı kadının kullandığı 77 ABM 569 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu terminal köprüsü altındaki direklere çarptı. Kazada, G.İ. ile F.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaralıların, daha önce 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan kayıtlarının olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye narkotik polisleri çağırıldı.

Araçta yapılan aramada, 30 grama yakın metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınırken, otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü.