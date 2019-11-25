Son Dakika Haberleri: Kaza yapan et yüklü tır 7 saat sonra olay yerinden kaldırılabildi
Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan et yüklü tır 7 saat sonra olay yerinden kaldırılabildi - Son Dakika

Kaza yapan et yüklü tır 7 saat sonra olay yerinden kaldırılabildi

6 saat önce

Kaza yapan et yüklü tır 7 saat sonra olay yerinden kaldırılabildiİSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda gece saatlerinde devrilen et yüklü tır sabah saatlerinde olay yerinden kaldırılabildi.

Kaza yapan et yüklü tır 7 saat sonra olay yerinden kaldırılabildi

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda gece saatlerinde devrilen et yüklü tır sabah saatlerinde olay yerinden kaldırılabildi. Kaza sonrası tır içerisinde bulunan etler olay yerine gelen başka bir Tır'a yüklendi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gece saat 02: 30 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı, ardından da yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ekipler, yaptıkları incelemede tırın et yüklü olduğunu belirledi. Olay yerine gelen tırın firma sahipleri getirdikleri bir başka tır'a etleri yüklemeye başladı. Sabah 09: 00 sıralarında biten taşıma işleminin ardından tır olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

Kaza yapan et yüklü tır 7 saat sonra olay yerinden kaldırılabildi

Marmara, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
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