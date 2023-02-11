Kaza yapan gelin arabasındaki damat hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kaza yapan gelin arabasındaki damat hayatını kaybetti

11.02.2023 22:39
Kaza yapan gelin arabasındaki damat hayatını kaybetti

Konya'nın Hüyük ilçesinde, düğün konvoyunda yaşanan trafik kazasında gelin arabasında bulunan damat hayatını kaybetti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, düğün konvoyunda yaşanan trafik kazasında gelin arabasında bulunan damat hayatını kaybetti. Araçtaki gelin ile birlikte 3 kişi yaralandı.
Kaza, Hüyük- Beyşehir karayolu Yenice Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'de akşam saatlerinde yapılacak düğün töreni için Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi yönünden Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan düğün konvoyunun içerisinde yer alan B.S. yönetimindeki gelin arabası olan 33 F 5309 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve karla kaplı tarlaya devrilerek takla attı. Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü ile birlikte otomobilde bulunan damat Emre İmriz (40), gelin S.S. (38), damadın babası H.İ. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Damat Emre İmriz, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan damadın babası H.İ. yapılan müdahale sonrasında Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, sürücü ve gelinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gelin alma yolunda düğününe giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden damat Emre İmriz'in cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan gelin arabasındaki damat hayatını kaybetti - Son Dakika

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