Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi altına alınan Hamza Dal (28), 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavisinin 4. gününde beyin ölümü gerçekleşen Hamza Dal'ın organları bağışlanacakken hazırlık aşamasında kalbinin durduğu öğrenildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Hamza Dal tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Tedavisinin 4. gününde beyin ölümü gerçekleşen Hamza Dal'ın ailesine organların bağışlanması için teklifte bulunuldu. Ailenin organ bağışını kabul etmesi üzerine ameliyata alınmak için hazırlık yapılan Hamza Dal, ameliyat öncesi kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybetti. Hamza Dal'ın kalbi durduğu için organ bağışının gerçekleşmediği öğrenildi.

"Niyetimiz başkalarına şifa olmaktı"

Burdur Devlet Hastanesi morguna Hamza Dal'ın cenazesini almak için gelen ağabeyi Şakir Dal (33), herkesi organ nakli yapmaya davet ederek organ nakli olmadığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Kardeşinin emniyet kemeri takmadığı için kazada başından yaralandığını ifade eden Şakir Dal, sürücülerin emniyet kemerlerini takması için çağrıda bulundu. Şakir Dal, "Niyetimiz başkalarına da şifa olmasıydı ama olmadı. Kalbi durdu. Bu yüzden organ nakli gerçekleşemedi. Üzgünüm yani. Bütün organları bağışlanacaktı. İyi olacaktı. Bekleyen hastalar vardı. Belki çocuklar babalarına kavuşacaktı. Belki babalar çocuklarına kavuşacaktı. Organ nakli güzel bir şey. Herkes bağışlasın yani. Cimrilik etmesin. Dinimiz de öyle diyor. Bende bağışlayacağım. Kaza traktöre çarpması sonucu olmuş. Traktöre çarpınca kafasını vurmuş. Kemer de takılı değilmiş. Herkes kemerini taksın. Kemersiz arabaya binmesinler. Hamza çok iyi bir insandı. Herkese iyiliği dokunmuştu. Kimseye zararı yoktu. Herkese yardım ederdi. Sağ olsaydı kendisi de isterdi organ bağışını. Ama nasip olmadı" diye konuştu.

Organları bağışlanacağı sırada kalbi durduğu için yaşam mücadelesini kaybeden Hamza Dal, Yeşilova ilçesi Karamanlı Caddesi'nde İrfan C.'nin kullandığı traktöre çarpması sonucu yaralanarak Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu ağırlaşınca Hamza Dal, Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hamza Dal'ın cenazesinin Denizli'nin Hacıpayam ilçesine bağlı Gölcük Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi. - BURDUR