Kaza Yapan İki Araç Yayaların Arasında Daldı: 3 Yaralı
43 dakika önce
Kaza yapan iki araç yayaların arasında daldı: 3 yaralı Kaldırımda yürüyen 3 kişiden 1'i kaza yapan araçların altında kaldıKOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kaza yapan iki araç kaldırımda yürüyen yayaların arasında daldı.
Kaza yapan iki araç yayaların arasında daldı: 3 yaralı
Kaldırımda yürüyen 3 kişiden 1'i kaza yapan araçların altında kaldı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde kaza yapan iki araç kaldırımda yürüyen yayaların arasında daldı. 3 yayanın yaralandığı kazada araç altında kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay Darıca İstasyon Mahallesi Reşat Nuri Güntekin
Caddesi ile 1405 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre T. Yönetimindeki 34 BZ 2170 plakalı hafif ticari araç ile Ömer K. idaresindeki 32 LC 333 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç savrularak kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Araçların çarptığı Marifet Ş. ve ismi alınamayan bir kişiye yaralanırken, Hanımşah Ş., ise aracın altında kaldı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç altından çıkarılan Hanımşah Ş., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarda Darıca Farabi
araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:51 Kaynak: İHA
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