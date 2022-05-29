Kaza yapan kadın sinir krizi geçirdi... Sürücünün yanındaki kadın, diğer sürücüye böyle saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza yapan kadın sinir krizi geçirdi... Sürücünün yanındaki kadın, diğer sürücüye böyle saldırdı

29.05.2022 16:05

Kaza yapan kadın sinir krizi geçirdi.

Kaza yapan kadın sinir krizi geçirdi... Sürücünün yanındaki kadın, diğer sürücüye böyle saldırdı

KARABÜK - Karabük'te ufak çapta yaşanan maddi hasarlı kaza sonrası kadın sürücü sinir krizleri geçirirken, sürücünün yanında bulunan kadın, erkek sürücüye saldırdı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşil Mahalle Yeşil sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde ara yoldan gelen otomobil ile kadın sürücünün kullandığı otomobil küçük çaplı maddi hasarlı kazaya neden oldu. Bir anda panik yaşayan kadın sürücü yaşadığı şok üzerine sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğulurken, kadın sürücünün yanındaki diğer kadın ise genç sürücüye saldırdı. Kadının hışmından kendini korumaya çalışan genç ise 'Abla bende şeker hastasıyım. Bir dakika durun, kazada bir şey yok' demesine rağmen kadın saldırısına devam etti. Bu sırada dakikalarca gözyaşı dökerek sinir krizi geçiren kadın sürücüyü ise yoldan geçen diğer kadınlar sakinleştirmeye çalıştı. Tüm bu yaşanan ise bir başka vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Kaza yapan kadın sinir krizi geçirdi... Sürücünün yanındaki kadın, diğer sürücüye böyle saldırdı
Kaza yapan kadın sinir krizi geçirdi... Sürücünün yanındaki kadın, diğer sürücüye böyle saldırdı
Kaza yapan kadın sinir krizi geçirdi... Sürücünün yanındaki kadın, diğer sürücüye böyle saldırdı
Kaza yapan kadın sinir krizi geçirdi... Sürücünün yanındaki kadın, diğer sürücüye böyle saldırdı

YORUMLAR
500
Maddi hasarlı kaza yapan kadın sürücü sinir krizleri geçirdi Maddi hasarlı kaza yapan kadın sürücü sinir krizleri geçirdi İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
Kaynak: İHA

Otomobil, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan kadın sinir krizi geçirdi... Sürücünün yanındaki kadın, diğer sürücüye böyle saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:08 Görenler şaştı kaldı! Genç kadın bebeğini sokak ortasında doğurdu
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
14:51 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 16:23:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kaza yapan kadın sinir krizi geçirdi... Sürücünün yanındaki kadın, diğer sürücüye böyle saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement