Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Kadınlara İlk Müdahale Kadınlardan

Kaza Yapan Kadınlara İlk Müdahale Kadınlardan

37 dakika önce

Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı.

Kaza Yapan Kadınlara İlk Müdahale Kadınlardan, System.String[]
Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada yaralanan kadınlara ilk müdahaleyi ise yoldan geçen kadınlar yaptı.

Kaza, Güvercinlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere, Osmancık'taki bir yakınlarını ziyarete giden Fatma A. yönetimindeki 19 DR 555 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Nur Sema E. yaralandı. Yoldan geçen sürücüler kazayı görerek durdu. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadınlara olay yerinde ilk müdahaleyi yine kadınlar yaptı. Sürücü ve arkadaşını sakinleştirmeye çalışan kadınlar sağlık ekipleri gelene kadar kaza yerinden ayrılmadı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

Çorum, Osmancık, 3. Sayfa
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