Kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı - Son Dakika

Kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Denizli istikametinden Uşak yönüne giden Metin Mert idaresindeki 13 AY 061 plakalı kamyonet, Karabedirler Kavşağı'nda Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 ED 585 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki evin duvarına çarparak yanmaya başladı.

Yanan kamyonete ilk müdahaleyi ev sahibi ve komşuları hortumlarla yaptı.

Yangın, itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürüldü.

Kazada yaralanan sürücüler Mert ve Aydoğmuş ile araçlarda bulunan Barış Tuncel ve Serkan Ak, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı

Denizli, Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani!
Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a yönelik saldırıların devam edebileceğini belirterek, "Vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak" dedi Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı

Son Dakika Haberleri
05:06 Trump'tan Irak'a tehdit: "Ağır yaptırım uygularız" - Son Dakika
04:48 Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Bölge büyük jeopolitik manevralara sahne oluyor" - Son Dakika
04:42 ABD Başkanı Trump: "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce... - Son Dakika
04:35 İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (4) - Son Dakika
04:34 İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (2) - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 05:40:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]