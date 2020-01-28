KAZA YAPAN KAMYONET OTOPARKTAKİ LÜKS ARACIN ÜSTÜNE UÇTU(1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAZA YAPAN KAMYONET OTOPARKTAKİ LÜKS ARACIN ÜSTÜNE UÇTU(1) - Son Dakika

KAZA YAPAN KAMYONET OTOPARKTAKİ LÜKS ARACIN ÜSTÜNE UÇTU(1)

6 saat önce

Ersan SAN / Avcılar, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önündeki otomobile çarpıp, bariyerleri aşarak otoparka girdi.

KAZA YAPAN KAMYONET OTOPARKTAKİ LÜKS ARACIN ÜSTÜNE UÇTU(1), System.String[]

Ersan SAN/

Avcılar, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önündeki otomobile çarpıp, bariyerleri aşarak otoparka girdi. Kamyonet, park halindeki lüks otomobile çarparak dururken, kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Detaylar


TEM Otoyolu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:14 Kaynak: DHA
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