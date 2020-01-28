Kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne uçtu(1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne uçtu(1) - Son Dakika

Kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne uçtu(1)

6 saat önce

AVCILAR, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önündeki otomobile çarpıp, bariyerleri aşarak otoparka girdi.

Kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne uçtu(1), System.String[]

AVCILAR, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önündeki otomobile çarpıp, bariyerleri aşarak otoparka girdi. Kamyonet, park halindeki lüks aracın üstüne çıktı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.


TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
İstanbul'da korkunç kaza! Başıboş at, aracın ön camından içeri girdi Yoldan çıkan kamyon, sitenin bahçesindeki lüks aracın üstüne düştü Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 19:04:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne uçtu(1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]