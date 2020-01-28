Kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne uçtu - Son Dakika

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Kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne uçtu
6 saat önce
Avcılar, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önündeki otomobile çarpıp, bariyerleri aşarak otoparka girdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
Avcılar, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önündeki otomobile çarpıp, bariyerleri aşarak otoparka girdi. Kamyonet, park halindeki lüks otomobile çarparak dururken, kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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