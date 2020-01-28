Son Dakika › Güncel › KAZA YAPAN KAMYONETİN OTOPARKTAKİ LÜKS ARACIN ÜSTÜNE UÇMASI KAMERADA - Son Dakika
KAZA YAPAN KAMYONETİN OTOPARKTAKİ LÜKS ARACIN ÜSTÜNE UÇMASI KAMERADA
6 saat önce
Ersan SAN / Avcılar, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önündeki otomobile çarpıp, bariyerleri aşarak otoparka düştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:23 Kaynak: DHA
Ersan SAN/
Avcılar, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önündeki otomobile çarpıp, bariyerleri aşarak otoparka düştü. Kamyonet, park halindeki lüks otomobile çarparak dururken, kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaza yapan kamyonet yol kenarındaki bariyerleri aşarak, otoparka düşüyor. Taklalar atan kamyonet park halindeki lüks otomobile çarparak duruyor.
Görüntü Dökümü:
---------------
-Kaza anı güvenlik kamerası
-Olay yeri
-Detaylar
Son Dakika Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına fena patladı Yoldan çıkan kamyon, sitenin bahçesindeki lüks aracın üstüne düştü Esra Erol, SMS kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi