Son Dakika › Güncel › Kaza yapan kamyonetin otoparktaki lüks aracın üstüne uçması kamerada - Son Dakika
Kaza yapan kamyonetin otoparktaki lüks aracın üstüne uçması kamerada
6 saat önce
AVCILAR, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önündeki otomobile çarpıp, bariyerleri aşarak otoparka düştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:27 Kaynak: DHA
AVCILAR, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önündeki otomobile çarpıp, bariyerleri aşarak otoparka düştü. Kamyonet, park halindeki lüks otomobile çarparak dururken, kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaza yapan kamyonet yol kenarındaki bariyerleri aşarak, otoparka düşüyor. Taklalar atan kamyonet park halindeki lüks otomobile çarparak duruyor.
Son Dakika Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Başıboş at, aracın ön camından içeri girdi Yoldan çıkan kamyon, sitenin bahçesindeki lüks aracın üstüne düştü Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi