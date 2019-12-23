Kaza yapan kamyonetle duvar arasında sıkışan kişi öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

Kaza yerinden ayrılan sürücü Emre K'nin karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kamyonetle sitenin duvarı arasında sıkışan iki yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Hafif ticari araç ise park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, o sırada yol kenarında yürüyen Ali ve eşi Asiye Sazoğlu'na çarptı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Duman Sokak'ta Emre K'nin kullandığı 54 ZK 117 plakalı kamyonet, yokuş aşağı inerken hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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