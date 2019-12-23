Kaza yapan kamyonetle duvar arasında sıkışan kişi öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
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Kaza yapan kamyonetle duvar arasında sıkışan kişi öldü, eşi yaralandı

6 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kaza yapan kamyonetle sitenin duvarı arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti, yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan kamyonetle duvar arasında sıkışan kişi öldü, eşi yaralandı, System.String[]

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kaza yapan kamyonetle sitenin duvarı arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti, yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Duman Sokak'ta Emre K'nin kullandığı 54 ZK 117 plakalı kamyonet, yokuş aşağı inerken hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, o sırada yol kenarında yürüyen Ali ve eşi Asiye Sazoğlu'na çarptı.

Hafif ticari araç ise park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Kamyonetle sitenin duvarı arasında sıkışan iki yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Yaralı çiftten Ali Sazoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı eşini ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza yerinden ayrılan sürücü Emre K'nin karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kazada hasar gören 6 araç, ekiplerin çalışmasının ardından olay yerinden kaldırıldı.

Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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