Kaza yapan kamyonetten inenlere otomobil çarptı 2 ölü - Son Dakika

Kaza yapan kamyonetten inenlere otomobil çarptı 2 ölü
Kaza yapan kamyonetten inenlere otomobil çarptı 2 ölü KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, istinat duvarına çarpan kamyonetten inen 2 kişiye otomobil çarptı.
Kaza yapan kamyonetten inenlere otomobil çarptı 2 ölü
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, istinat duvarına çarpan kamyonetten inen 2 kişiye otomobil çarptı. Kazada, amca çocukları Ahmet Aslan (30) ile Kerim Aslan (35) yaşamını yitirdi.
Kaza saat 18.00 sıralarında, D-755 Karayolu Köyceğiz mevkiinde meydana geldi. Ahmet Aslan iyönetimindeki 06 BJJ 908 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazanın ardından kamyonetten inen Ahmet ve Kerim Aslan, yardım istemek için yol kenarında yürümeye başladı. Bu sırada Hakkı E. (61)yönetimindeki 37 HE 778 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Ahmet ve Kerim Aslan'a çarptı. Ahmet ve Kerim Aslan istinat duvarı ile otomobil arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, polis, jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Ahmet Aslan ile Kerim Aslan'ın öldüklerini belirledi. 2 kişinin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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