Kaza yapan kardeşi için hastaneye giderken kazada yaralandı
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Samsun'da kardeşinin ve yeğenlerinin trafik kazasında yaralandığını haber alınca motosikleti ile hastaneye giderken kaza geçiren şahıs yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:37 Kaynak: İHA
'da kardeşinin ve yeğenlerinin trafik kazasında yaralandığını haber alınca motosikleti ile hastaneye giderken kaza geçiren şahıs yaralandı.
Kaza, Samsun'un Terme
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize
'den düğünden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı kazada kardeşi ve yeğenlerinin de yaralandığı haberini alan Refahattin Var (50), motosikleti ile Terme Devlet Hastanesine giderken kamyonun sıkıştırması sonunu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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