Son Dakika Haberleri: Kaza yapan karı-koca ölümden döndü
Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan karı-koca ölümden döndü

Kaza yapan karı-koca ölümden döndü

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan karı koca ve 2 çocuğu ölümden döndü.

Kaza yapan karı-koca ölümden döndü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan karı koca ve 2 çocuğu ölümden döndü.


Kaza, Alifakı Mahallesi Cezaevi yakınında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü Selda Y. yaptığı 33 NY 344 otomobil cezaevi yakında direksiyon hakimiyetini kaybederek, uçuruma uçtu. Kazada sürücü öğretmen Selda Y. eşi Serkan Y. ile 2 çocuğu birlikte yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri hastaneye kaldırılan ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:48 Kaynak: İHA
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