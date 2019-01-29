Kaza Yapan Minibüsün Uçurumdan Yuvarlanmaması İçin İplerle Ağaca Bağladılar
1 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine giden köylüler kaza yapan minibüsün uçurumdan yuvarlanmaması için aracı iplerle ağaca bağladı.
Alınan bilgilere Gercüş ilçesine bağlı Çukuryurt köyünde Şerif Turgut yönetimindeki 21 LB 618 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uçurumun kenarına düşerken, sürücü yaralandı. Olay yerine giden köylüler tarafından sürücü sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Minibüsün uçurumdan yuvarlanmaması için köylüler minibüsü iplerle ağaca bağladı. Daha sonra gelen iş makinesi ile minibüs uçurumdan çıkartıldı. - BATMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:38 Kaynak: İHA
Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı
Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi
Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu
Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti