Kaza Yapan Mısır Yüklü Kamyon Yandı
53 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan mısır yüklü kamyon alev aldı.
ŞANLIURFA'nın Hilvan
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan mısır yüklü kamyon alev aldı. Olayda kamyon kullanılmaz hele gelirken, yaralanan olmadı.
Kaza, Hilvan- Şanlıurfa
karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Muhittin Yiğiter yönetimindeki 23 K 4867 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kamyonun yandığını gören Yiğitler, araçtan inerek itfaiyeden yardım sitesi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, kamyon kullanılmaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sürücü Yiğiter'i ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:01 Kaynak: DHA
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