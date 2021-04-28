Son dakika haberi: Kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te dün akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, İslahiye İlçesine bağlı Altınüzüm Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefa Ozan Soylu idaresindeki 27A FE 987plakalı motosiklet aynı yönde ki seyir halinde bulunan sürücüsü belirlenemeyen minibüse arkadan çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Soylu, Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan ve iç kanama geçirdiği belirlenen Soylu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç motosiklet sürücüsü Soylu'nun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine edildi. Soylu'nun cenazesi İslahiye Asri Mezarlıkta defnedildi.