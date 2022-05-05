Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

05.05.2022 18:36
Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 gün önce otogar kavşağı civarında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 gün önce otogar kavşağı civarında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 3 Mayıs gecesi saat 00.30 sıralarında otogar kavşağına yakın Kirazlı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Y., yönetimindeki 07 YHL 29 plakalı otomobil sanayi istikametinden geldiği esnada, Kirazlı yolundan çıkan Tarkan Güngör yönetimindeki 09 BB 809 plakalı motosiklete arkadan çarparak yaklaşık 50 metre sürükledi. Daha sonra Kirazlı yolundan otogar dönüşte bulunan ASKİ'ye ait su tahliye çukurunun beton kapağına vurarak, şarampole uçarak otomobilden fırlayan otomobil sürücüsü Batuhan Y. ile otomobilde bulunan Ebru B. ise yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 48 saat komada kalan motosiklet sürücüsü Tarkan Güngör'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Otomobil, Kuşadası, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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