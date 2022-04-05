Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diye hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diye hüngür hüngür ağladı

05.04.2022 17:27

Elazığ'da motosikletle kaza yapan genç, kazayı bir kenara bıraktı gireceği sınavın derdine düştü.

Elazığ'da motosikletle kaza yapan genç, kazayı bir kenara bıraktı gireceği sınavın derdine düştü. '2 hafta sonra askerlik sınavına girecektim ayağım çok kötü' diye ağlayan genci vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Bosnahersek Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACK 242 plakalı motosikletiyle bir aracı sollamaya çalışan Y.B.D., direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Kafasında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada genç sürücü '2 hafta sonra askerlik sınavına girecektim ayağım çok kötü' diye hüngür hüngür ağlamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

(Kamil Can Kılıç/ İHA)

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Elazığ, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diye hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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