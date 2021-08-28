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Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar - Son Dakika

Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar

28.08.2021 10:05

Antalya'da kaza yapıp yaralanan motosiklet sürücüsüne yardıma çevredeki vatandaşlar koştu. Motosiklet sürücüsü yerde yatarken, bu sırada arkadan gelen bir başka minibüs yaralı sürücünün ve yardımına koşan 3 kişiye çarptı. Metrelerce sürüklenen 4 kişi yaralanırken, alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Kaza anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Hasan Sayman'ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen ve 3538 sokağa dönmekte olan Yunus Emre Özdemir'in kullandığı ticari araç ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜNÜN VE YARDIMA KOŞANLARIN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Ticari araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaralanan motosiklet sürücüsüne yardıma koştuğu sırada üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen minibüs, motosiklet sürücüsü ve yardıma koşan vatandaşlara çarparak metrelerce sürükledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Minibüs sürücüsü kaza sonrası aracı bırakıp olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Sayman ağır yaralanırken yardımına koşan minibüsün altında kalan ticari araç sürücüsü Yunus Emre Özdemir, Ferhat Baran ve Azerbaycan uyruklu Samıl Islam Aghalıye Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Güvenlik güçleri olay yerinden kaçan ve olay yerindeki vatandaşların alkollü olduğunu belirttikleri minibüs sürücüsünün belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Minibüs içerisinde bulunan boş ve dolu içki şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Kazayı balkondan gördüğünü belirten bir vatandaş "Önce buraya düştü motor. Çocuklar buradaydı. Şu araç arkadan gelip hepsini aldı götürdü" dedi.

''ARACIN İÇİ ALKOL DOLU''

Kazayı gören başka bir vatandaş ise "Motorda 1 kişi vardı. Ondan sonra arkadaşlar geldi yaralıya yardım etmek için. Minibüs ilerden son sürat gelince vurdu birini ileriye kadar götürdü. İkisini de diğer tarafa dağıttı ama sürüklediği çocuğun durumu çok kötü. Kafatası falan çok kötüydü. Ondan sonra ambulanslar geldi götürdü. Minibüs sürücüsü ise kaçtı. Aracın içi de alkol dolu" dedi.

Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada

HER ŞEY SANİYELER İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza anında olay yerinde servis bekleyen Yunus Emre Camcı ise kırmızı aracın motosikletle çarpıştığını ve motosiklet sürücüsünün yaralandığını, ardından 2-3 kişinin yarılıya yardım için koştuğunu belirterek "10-15 saniye sonra da arkadan başka bir araç da onlara çarptı. Onlar önünde sürüklendikten sonra aracın içindekiler kaçtı" diye konuştu.

Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada

4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

1'i ağır dört kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Motosikletin ticari araca çarparak savrulduğu anların ardından ticari araçtan inen sürücü ve yolcu ile çevreden koşan vatandaşların yerde yatan yaralının başında toplandığı anların kaydedildiği görüntülerde saniyeler sonra yardıma koyan insanların arasına dalan minibüs de kayıtlara geçti.

Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar

Motosiklet, Antalya, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Erturk Ozturk: Kaza olan yerin yol güvenliğini sağlamak gerekiyordu.Sola dönüş yapan araba arkadan gelen minibüsün görüş alanını kapatmış.Gorus acısı açılır açılmaz yolun ortasında yerde yatanlari farkeder etmez fren yapmış ama durduramiş.Burda hata 1 yol güvenliğini sağlamayain 2 dönüş yapan arabanın 3 minibüs şoförünün. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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