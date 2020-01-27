Kaza yapan motosikletlinin kanında uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Kazanın ardından yapılan incelemede, motosikletin oturağının altına gizlenmiş 59.21 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kanında uyuşturucu madde tespit edilen Khalid H. hakkında, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem yapıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Khalid H. yaralandı. Motosiklette 59.21 gram esrar bulunması üzerine yapılan tahlilde kanında uyuşturucu madde tespit edilen Khalid H. hakkında, adli işlem yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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