Kaza yapan motosikletlinin kanında uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Kaza yapan motosikletlinin kanında uyuşturucu bulundu

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Khalid H. yaralandı.

Kaza yapan motosikletlinin kanında uyuşturucu bulundu, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Khalid H. yaralandı. Motosiklette 59.21 gram esrar bulunması üzerine yapılan tahlilde kanında uyuşturucu madde tespit edilen Khalid H. hakkında, adli işlem yapıldı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Manavgat Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri asıllı Türk vatandaşı Khalid H.'nin kullandığı 34 FE 4609 plakalı motosikletle Kerim Özkan'ın kullandığı 07 D 3991 plakalı otomobil ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Khalid H. çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürülen Khalid H.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazanın ardından yapılan incelemede, motosikletin oturağının altına gizlenmiş 59.21 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kanında uyuşturucu madde tespit edilen Khalid H. hakkında, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem yapıldı.


Motosiklet, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:45 Kaynak: DHA
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