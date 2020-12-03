Kaza yapan motosikletlinin yakını, araçlara saldırdı - Son Dakika

Kaza yapan motosikletlinin yakını, araçlara saldırdı

ANTALYA'da, yolun sağında duran hafif ticari aracın sürücüsü tarafından açılan kapısına, seyir halinde olan motosiklet çarptı.

ANTALYA'da, yolun sağında duran hafif ticari aracın sürücüsü tarafından açılan kapısına, seyir halinde olan motosiklet çarptı. Savrularak asfalta düşen motosiklet sürücüsü, yoldan geçen otomobilin altında kaldı. Kazayı haber alıp gelen yaralı motosiklet sürücüsünün yakını, hafif ticari aracın üzerine çıktı, yoldan geçen otomobile tekme attı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde seyir halinde olan motosiklet, yolun sağında bulunan hafif ticari aracın sürücüsü tarafından açılan kapıya çarptı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü, bir başka otomobilin altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Motosiklet sürücüsünün kaza haberini alıp gelen yakınlarından adı öğrenilemeyen genç, hafif ticari aracın ön kaputuna çıkıp, zıpladı. Ardından hafif ticari aracın bagajında bulunan demir rafı alıp, yere attı. Aracı tekmeledi. Çevredekilerin durdurmaya çalıştığı genç daha sonra yoldan geçen otomobili tekmeledi. Otomobilin sürücü mahalline yöneldiği sırada gelen polisler tarafından sakinleştirilen genç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı.



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