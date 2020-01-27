Kaza yapan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kaza yapan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Kaza yapan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin oturağının altına gizlenmiş 59.21 gram esrar maddesi ele geçirilirdi ve motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı.


Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde bulunan Sorgun-Otogar kavşağında meydana geldi. Sorgun Bulvarında Sorgun istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu Türk vatandaşı Khalid Hakim'in kullandığı 34 FE 4609 plakalı motosiklete, Kerim Özkan'ın kullandığı 07 D 3991 plakalı otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosikleti kullanan Khalid Hakim yaralandı. 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Khalid Hakim'in ayağının kırıldığı belirlenirken, kazanın ardından yapılan kontrolde motosikletin oturağının altına gizlenmiş vaziyette 59.21 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan tahlillerde uyuşturucu kullandığı belirlenen Khalid Hakim hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
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