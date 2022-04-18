Kaza yapan motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kaza yapan motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti

18.04.2022 19:32
Kaza yapan motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti

Osmaniye'de meydana gelen motosiklet kazasında 14 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Osmaniye'de meydana gelen motosiklet kazasında 14 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Türkmen beldesi Büyük Tüysüz Mahallesi'nde 14 yaşındaki İbrahim Açacak, 8 yaşındaki kardeşi Hüseyin Açacak'ı da alarak motosiklete bindi.

İddiaya göre İbrahim Açacak'ın kullandığı motosiklet, aşırı süratten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Motosikletten fırlayan iki kardeş kanlar içerisinde yerde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Açacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı motosiklette bulunan 8 yaşındaki Hüseyin Açacak ise ağır yaralı olarak ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza yapan motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti
Kaza yapan motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti
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Motosiklet, Osmaniye, Türkmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika


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