Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Motosikletteki Kadın Otomobilin Camına Uçtu

Kaza Yapan Motosikletteki Kadın Otomobilin Camına Uçtu

1 saat önce

Kaza yapan motosikletteki kadın otomobilin camına uçtuİSTANBUL - Sultangazi'de bir motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Kaza yapan motosikletteki kadın otomobilin camına uçtu

İSTANBUL - Sultangazi'de bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza yapan motosikletin arkasında oturan kadın, olayın şiddetiyle otomobilin camına fırladı. Kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Sultangazi ilçesi 50 Yıl Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa istikametinden Eski Edirne Asfaltı Caddesi yönüne seyir halinde olan motosiklet ile 34 KH 3873 plakalı otomobil çarpıştı. Sağ şeritten en sol şeride geçmek isteyen motosikletin arkasında oturan kadın, kazanın etkisiyle kendilerine çarpan aracın camına uçtu. Otomobilin camına çarpan kadın yaralanırken, aracın ise camı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yerde yatan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tutarken, hasarlı araçlar çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.
"Allah'tan kafasında kask varmış"
Kazayı gördüğünde durup yardım eden motosiklet sürücüsü Oğuz Yalçın Yüksel, "Arkadaşlar motosikletle iki kişi en sağ şeritten gelip buradan U dönüşü yapmak istemişler. Bu araçtaki arkadaşı da görememişler. Fark edemediler herhalde. Arkadaş da vurunca kaza olmuş. Motosikletin arkasındaki bayan arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Şoför arkadaşta bir sorun yok şimdilik. Şoför arkadaşta kask varmış. Arkadaşında da kask varmış Allah'tan kafasında. Kaskla beraber arabanın camını görüyorsunuz zaten. Arabanın camına vurmuş" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:57 Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa
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