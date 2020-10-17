Kaza yapan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza yapan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 2 yaralı

17.10.2020 17:32
Kaza yapan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 2 yaralı, System.String[]

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa bölümünde, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Manisa bölümünde, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa Şehzadeler ilçesinden geçen bölümünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 PK 4811 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyer ve otoyol levhalarına çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan Tahir Y. ve Muammer B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Tahir Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil, bariyerlerde asılı kaldığı görüldü. - MANİSA

Kaza yapan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 2 yaralı
Kaza yapan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 2 yaralı

Otomobil, Manisa, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 2 yaralı - Son Dakika

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