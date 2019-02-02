Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Otomobil Dükkana Girdi: 2 Yaralı

Kaza Yapan Otomobil Dükkana Girdi: 2 Yaralı

1 saat önce

Kaza yapan otomobil dükkana girdi: 2 yaralıSAMSUN - Samsun'da otomobilin hafif ticari araca çarpıp bir dükkana girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza yapan otomobil dükkana girdi: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin hafif ticari araca çarpıp bir dükkana girdiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.45'te Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Samsun Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elanur B.'nin kullandığı 55 BAP 91 plakalı otomobil, Yüksel Doğru yönetimindeki 48 JU 508 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, çevredeki bir dükkanın giriş kapısına çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Elanur B. ve yanındaki Ahmet Can B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ambulanslarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada dükkana giren otomobil olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı.
Kazanın ardından olayı anlatan sürücü Yüksel Doğru, "Ben yeşilde hastaneye doğru geçerken, kırmızıda geçen araç bana vurdu. Çok süratli geliyordu, bana vurdu ve eve girdi. Ben yaralanmadım. Allah'tan evin önünde bir insan yoktu. ya cana bir şey olsaydı? Allah korudu" dedi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:05 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alkollü Sürücünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Markete Girdi Emeklilik Söz Konusu Değil! 102 Yaşındaki Kadının 80 Yıldır Dilencilik Yaptığı Ortaya Çıktı

14 Yaşındaki Kız Çocuğu Mektup Bırakıp Tabancayla İntihar Etti Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 16:03:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Otomobil Dükkana Girdi: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]