Kaza yapan otomobil duvara çarparak durabildi
1 saat önce
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada duvara çarparak durabilen araçta maddi hasar meydana geldi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:28 Kaynak: İHA
'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada duvara çarparak durabilen araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan
ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde 38 SP 759 plakalı otomobil ile 38 AAC 218 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobillerden biri elektrik trafosunun yanında bulunan duvara çarparak durabildi.
Kazada yaralanma olmazken, otomobiller çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı. - KAYSERİ
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