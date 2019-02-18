Kaza Yapan Otomobil Evin Bahçe Kapısını Devirdi
32 dakika önce
DÜZCE'de, başka bir otomobille çarpışan otomobil, ardından yol kenarındaki evin bahçe kapısını devirip, içeri girdi.
DÜZCE'de, başka bir otomobille çarpışan otomobil, ardından yol kenarındaki evin bahçe kapısını devirip, içeri girdi. Yaralanan iki sürücü tedaviye alındı.
Kaza, öğleden sonra, Çay Mahallesi
Ocak Sokak'ta meydana geldi. Nurhan Demirci yönetimindeki 20 DN 052 plakalı otomobil ile Ebru Yıldırım yönetimindeki 35 AAC 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Yıldırım'ın direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan evin metal bahçe kapısına çarptı. Kapı çarpmanın şiddetiyle devrilirken, otomobil bahçeye girdi. Kazada yaralanan Nurhan Demirci ile Ebru Yıldırım sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Zce
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:25 Kaynak: DHA
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