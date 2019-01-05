Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Otomobil Kaldırımda Bekleyen Kadına Çarptı: 1 Yaralı

Kaza Yapan Otomobil Kaldırımda Bekleyen Kadına Çarptı: 1 Yaralı

43 dakika önce

Kaza yapan otomobil kaldırımda bekleyen kadına çarptı: 1 yaralı Yaralanan kadın tedavi altına alındıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karşı yönden gelen araçla çarpışan otomobil, kaldırımda bekleyen kadına çarptı.

Kaza yapan otomobil kaldırımda bekleyen kadına çarptı: 1 yaralı
Yaralanan kadın tedavi altına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karşı yönden gelen araçla çarpışan otomobil, kaldırımda bekleyen kadına çarptı. Yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Sarı Mimazo Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem Ö. yönetimindeki 41 NV 378 plakalı otomobil, caddede "U" dönüşü yapmak isteyen Deniz Ö. idaresindeki 41 DZ 533 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile Deniz Ö. idaresindeki otomobil savrularak, o sırada kaldırımda bekleyen İjlal D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın yaralanırken, Deniz Ö. yönetimindeki otomobil sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan İjlal D. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:16 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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