Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Otomobil, Lastikçinin Bahçesindeki Aracın Üzerine Devrildi

Kaza Yapan Otomobil, Lastikçinin Bahçesindeki Aracın Üzerine Devrildi

31 dakika önce

Bursa'da bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil, yolun alt kısmındaki oto lastik dükkanının bahçesinde bulunan başka bir aracın üzerine devrildi.

Kaza Yapan Otomobil, Lastikçinin Bahçesindeki Aracın Üzerine Devrildi, System.String[]
Bursa'da bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil, yolun alt kısmındaki oto lastik dükkanının bahçesinde bulunan başka bir aracın üzerine devrildi.

Merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde, BursaRay Kültürpark İstasyonu yakınında seyreden Alper Özden idaresindeki 49 AZ 755 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Mehmet Akif Yıldırgan'ın kullandığı 16 UBP 90 plakalı otomobile arkasından çarptı.

Yıldırgan yönetimindeki araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yolun 2 metre aşağısında yer alan Mustafa Duman'a ait oto lastik dükkanının bahçesinde park halindeki başka bir otomobilin üzerine devrilerek ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan Mehmet Akif Yıldırgan, vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:36 Kaynak: AA

Merkez, Bursa, Güncel
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