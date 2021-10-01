Kaza yapan otomobil manav reyonuna daldı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Kaza, Sincan ilçesi Andiçen mahallesi Güzargah caddesi Gönlübol caddesi kavşağınde meydana geldi. Sürücü Hüseyin B., Gönlübol Caddesinden seyir halinde iken Güzargah caddesi kavşağına geldiğinde Güzargah Caddesi'nden seyir gelen Melek A.'ın kullandığı 06 CLP 068 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu kontrolden çıkan 06 CLP 068 plakalı araç bir marketin manav reyonuna girerek durabildi. Kazada maddi hasar meydana geldi.

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