Son Dakika Haberleri: Kaza yapan otomobil, otobüs durağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
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Kaza yapan otomobil, otobüs durağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

2 saat önce

Rusya'da başka bir otomobille çarpışan otomobil, takla atıp otobüs durağına uçtu.

Kaza yapan otomobil, otobüs durağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]


Rusya'da başka bir otomobille çarpışan otomobil, takla atıp otobüs durağına uçtu. Kazada, durakta bekleyen 1 kişi öldü, 2'si çocuk, 3 kişi de yaralandı.
Soçi kentinde karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kaza sırasında savrulan araçlardan biri, takla atıp, yol kenarındaki otobüs durağına uçtu. Kazada, durakta bekleyen 40 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi, 1 kadın ile biri 7, diğeri 10 yaşında yanında 2 çocuk da yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

- Rusya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:26 Kaynak: DHA
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