Kaza yapan otomobil petrol istasyonuna girdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan otomobil petrol istasyonuna girdi - Son Dakika

Kaza yapan otomobil petrol istasyonuna girdi

7 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında bulunan petrol istasyonuna çarparak durabildi.

Kaza yapan otomobil petrol istasyonuna girdi, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında bulunan petrol istasyonuna çarparak durabildi. Güvenlik kameralarının kaydettiği kazada kaza yapan otomobilin şans eseri pompalara çarpmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Dr. Devlet Bahçeli bulvarında meydana geldi. Kadirli istikametinden Osmaniye yönüne giden Sevim Alıcı idaresindeki otomobil arkasından gelen minibüsün çarpmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp petrol istasyonunun market bölümüne çarparak durabildi. Kaza sonrası araç içinde sıkışan ve yaralanan sürücü Sevim Alıcı'ya ilk müdahaleyi petrol istasyonu çalışanları yaptı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı sürücü ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazada petrol istasyonuna giren otomobilin şans eseri akaryakıt pompalarına çarpmaması ile facianın eşiğinden dönüldüğü kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - OSMANİYE

Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
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